Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 29: Doppelmoral
68 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Die Experten erwarten die Kandidaten zur letzten Entscheidungszeremonie. Nachdem Bronte am Vorabend nicht bei der Dinnerparty erschienen ist, ist sich die Gruppe sicher, dass das Paar keine gemeinsame Zukunft hat. Wie werden sich Bronte und Harrison entscheiden? Auch Melindas und Laytons Aussichten auf die Ehe außerhalb des Experiments scheinen ungewiss, da sich die beiden ständig streiten.
