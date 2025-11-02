Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

sixxStaffel 10Folge 12vom 02.11.2025
Folge 12: Im Kreuzfeuer

66 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Die Paare machen sich auf den Weg zu ihrer zweiten Dinnerparty. Lyndall und Claire haben Shannon mit einer anderen Frau gesehen und glauben, dass es seine Ex war, in die der junge Mann immer noch verliebt ist. Die Frauen konfrontieren Shannon vor der gesamten Gruppe und wollen die Situation klären. Zudem hat Janelle mitbekommen, dass ein anderer Kandidat am Wochenende die Nummer einer fremden Frau angenommen hat. Doch die Wahrheit sieht ganz anders aus?

