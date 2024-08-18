Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abgebrannt (L)

Folge 130: Abgebrannt (L)

44 Min.Folge vom 18.08.2024Ab 12

Anna Seibert gründet mit Guru Rajip auf ihrem Bauernhof eine kleine Kommune. Für die Dorfgemeinschaft sind sie esoterische Spinner und Störenfriede. Als die Scheune des Bauernhofs angezündet wird und die Gemeinde eine Morddrohung erhält, bekommt die Kommune es mit der Angst zu tun. Isabella Schulien ist auf der Suche nach dem Brandstifter. Während sie den Bauernhof unter die Lupe nimmt, muss sie feststellen, dass alle im Ort etwas zu verbergen haben.

