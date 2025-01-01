Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fataler Lottogewinn

Folge 165: Fataler Lottogewinn

45 Min.Ab 12

Jeder träumt davon - für Familie Obermann geht es in Erfüllung: Sie gewinnen in der Lotterie. Aber der Traum wird schnell zum Alptraum. Tochter Marie wird am helllichten Tag fast überfahren und es folgen weitere Drohungen. Jemand will was vom großen Kuchen abhaben und das um jeden Preis. Rechtanwältin Isabella Schulien nimmt sich des Falles an. Sie will herausfinden, wer das Leben der Obermanns unbedingt zerstören will. Bildrechte: SAT.1.

