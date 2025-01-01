Staffel 3Folge 66
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 66: Eine fatale Affäre
44 Min.Ab 12
Frank Blaschke wird von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt. Fünf Jahre musste er im Gefängnis verbringen, weil seine damalige Freundin Angelika Rösner behauptete, er habe sie vergewaltigt. 13 Jahre später ist Frank wieder glücklich: er hat eine Familie. Doch plötzlich geht der Alptraum von vorne los. Das angebliche Opfer taucht erneut auf und droht, ihm alles wegzunehmen. Rechtanwältin Isabella Schulien lässt nichts unversucht um Frank Blaschke vor dieser Frau zu schützen.
