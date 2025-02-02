Staffel 4Folge 30vom 02.02.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 30: Der letzte Cha Cha Cha
45 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Valerie Kant ist leidenschaftliche Tänzerin. Doch dann wird ihr die Liebe zum Cha Cha Cha zum Verhängnis. Mit einer blutigen Schusswunde im Kopf findet man das 17-jährige Mädchen im Tanzstudio - auf ihrem Körper seltsam anmutende Symbole. Sie überlebt schwerverletzt - doch liegt fortan im Koma. Auf der Suche nach der Wahrheit stößt Alexander Stephens auf ein Netz aus erbittertem Konkurrenzkampf, Leidenschaft und Lügen.
