Staffel 4Folge 49vom 23.03.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 49: Das mysteriöse Sex-Tape
45 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12
Dennis Wenzel führt das perfekte Leben - bis ein Sex-Tape seiner Ehefrau Svenja samt hinterhältigem Erpresserschreiben auftaucht. Der Erpresser ist ihm ebenso unbekannt wie der Mann, mit dem seine Frau auf dem Video zu sehen ist. Doch aus lauter Angst vor einem Skandal in seiner Firma will Dennis weder seine Frau mit dem Betrug konfrontieren noch die Polizei einschalten. Nur seinem Anwalt Stephan Lucas vertraut er sich an.
