Vroni - Intrigen am ArbeitsplatzJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 15: Vroni - Intrigen am Arbeitsplatz
42 Min.Ab 12
Landei Vroni (26) ergattert in Berlin einen Job bei einem Modemagazin. Nicht das, was sich Modemuffel Vroni vorgestellt hatte, aber sie arbeitet sich bis zur Assistentin hoch und gewinnt ihren Chef Falk für sich. Doch die Kolleginnen neiden ihr den Erfolg und machen Vroni das Leben zur Hölle.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick