In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 8: Henning - Außer Atem
42 Min.Ab 12
Polizist Henning (39) will endlich seine große Liebe Saskia heiraten. Doch er hat die Rechnung ohne seinen Informanten Frank gemacht, der Hinweise auf einen großen Drogendeal hat. Weil Henning an seinem Hochzeitstag von der Arbeit nichts wissen will, fesselt ihn Frank kurzerhand mit Handschellen an sich. Die Braut aber wartet verzweifelt auf ihren Bräutigam und denkt, dass er kalte Füße bekommen hat.
