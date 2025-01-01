Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Martin - Eine Weihnachtsgeschichte

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3
Martin - Eine Weihnachtsgeschichte

Martin - Eine WeihnachtsgeschichteJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 3: Martin - Eine Weihnachtsgeschichte

43 Min.Ab 12

Seitdem der Unternehmer Martin (43) kurz vor Weihnachten seine Frau verloren hat, kann er keine Liebe mehr empfinden. Deswegen benimmt er sich gegenüber Familie, Freunden und Mitarbeitern oft hartherzig und rücksichtslos - bis er von einem anonymen Absender einen Likör geschenkt bekommt. Als er einen Schluck davon nimmt, wird klar, dass das Getränk vergiftet ist. Nur wenn sich Martin bei der richtigen Person für seine Gemeinheiten entschuldigt, wird er überleben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen