Martin - Eine WeihnachtsgeschichteJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Martin - Eine Weihnachtsgeschichte
43 Min.Ab 12
Seitdem der Unternehmer Martin (43) kurz vor Weihnachten seine Frau verloren hat, kann er keine Liebe mehr empfinden. Deswegen benimmt er sich gegenüber Familie, Freunden und Mitarbeitern oft hartherzig und rücksichtslos - bis er von einem anonymen Absender einen Likör geschenkt bekommt. Als er einen Schluck davon nimmt, wird klar, dass das Getränk vergiftet ist. Nur wenn sich Martin bei der richtigen Person für seine Gemeinheiten entschuldigt, wird er überleben.
