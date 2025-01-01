In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 9: Julia - Mein krimineller Chef
42 Min.Ab 12
Ohne zu fragen ins Büro vom Chef? Keine gute Idee! Das weiß auch Projektassistentin Julia (28). Während sie einen Ordner sucht, wird sie Zeugin, wie ihr Chef Matthias einen seiner Geschäftspartner zusammenschlägt und zu einer Unterschrift zwingt. Als dieser dann am nächsten Tag durch mysteriöse Umstände ums Leben kommt, beschließt Julia auf eigene Faust zu ermitteln - ohne zu wissen, dass sie sich damit in Lebensgefahr begibt!
