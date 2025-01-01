Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Samuel - Ein verhängnisvoller Auftrag

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 17
Samuel - Ein verhängnisvoller Auftrag

Samuel - Ein verhängnisvoller AuftragJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 17: Samuel - Ein verhängnisvoller Auftrag

43 Min.Ab 12

Privatdetektiv Samuel (42) soll für einen Mandanten dessen Ex-Freundin Babsi finden. Seine Nachforschungen führen ihn zu dem reichen Ludvig, den Babsi vor einem halben Jahr samt seinem Geld verlassen hat. Ludvig macht Samuel ein großzügiges Angebot, wenn er ihm verrät, wo Babsi ist. Doch Samuel hat bereits einen Auftraggeber und den will er nicht hintergehen. Doch am nächsten Tag ist dieser Auftraggeber tot.

