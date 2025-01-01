Paul - Codename WeihnachtsmannJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 4: Paul - Codename Weihnachtsmann
43 Min.Ab 12
Paul (37) hätte nicht damit gerechnet, dass er mal den Weihnachtsmann in einer städtischen Gemäldegalerie spielen muss. Aber er muss den Unterhalt für seine Tochter Lilly (8) bezahlen und somit springt der arbeitslose Grafiker über seinen Schatten. Doch in der Galerie trifft er nicht nur auf die attraktive Angestellte Katja, sondern auch auf Einbrecher, die ein wertvolles Gemälde klauen möchten ...
