In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 6: Liv - Unheimlicher Fahrgast
42 Min.Ab 12
Krankenschwester Liv (29) fährt in ihr kleines Ferienhäuschen, um Abstand zu gewinnen. Unterwegs stolpert ihr eine verletzte Frau vor das Auto. Die Frau mit der Kopfwunde heißt Marie und behauptet, sie habe keine Erinnerung. Die gutherzige Liv nimmt sie mit und kümmert sich um sie. Doch am nächsten Tag will Marie nicht gehen: Sie hat Angst und weiß nicht, wovor. Ihre wirren Geschichten werden immer unheimlicher und um Livs Haus schleichen plötzlich zwei Männer.
