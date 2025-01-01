In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 21: Babette - David gegen Goliath
44 Min.Ab 12
Kurierfahrerin Babette (51) gerät unverschuldet in einen Autounfall. Der Unfallfahrer hat ihr die Vorfahrt genommen und flüchtet. Gemeinsam mit ihrem Retter, dem Taxifahrer Dietmar, findet sie heraus, das der Fahrer aufgrund diplomatischer Immunität für seine Tat nicht belangt werden kann. Babettes Auto ist Schrott. Sie sitzt auf den Kosten und will außerdem Gerechtigkeit!
