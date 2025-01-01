Paula - Zwei Mütter sind eine zu vielJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 24: Paula - Zwei Mütter sind eine zu viel
42 Min.Ab 12
Nach einem Streit mit seiner Mutter Paula (35) haut der Graffitit-Sprayer Jannes (15) von zu Hause ab und schlägt sich auf der Straße mit einer Gruppe rebellischer Außenseiter durch. Als er sich zu einem verhängnisvollen Autodiebstahl überreden lässt, bringt er nicht nur sich, sondern auch das Leben seiner Mutter in Gefahr ...
