In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 32
Folge 32: Natascha - Ferngesteuert

42 Min.Ab 12

Floristin Natascha (44) hat ihrer Tochter Ferien auf einem Reiterhof geschenkt. Doch der Teenager scheint dort nicht sicher: Denn Natascha bekommt ein Paket mit Fotos ihrer Tochter und wird bedroht: Sie soll einen Bekannten in eine Falle locken, sonst stirbt ihre Tochter. Als Natascha die Polizei einschalten will, wird sie plötzlich überfallen ...

