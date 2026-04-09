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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Der Bombenanschlag von Birmingham I

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 17vom 04.06.2026
Der Bombenanschlag von Birmingham I

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 17: Der Bombenanschlag von Birmingham I

23 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

An einem ruhigen Sonntagmorgen im September 1963 explodiert im Treppenhaus einer Kirche im Stadtzentrum von Birmingham, Alabama, eine Dynamitbombe. Sie reißt vier afroamerikanische Mädchen in den Tod und verletzt mehr als 20 Menschen, die sich in der Kirche befanden. Es gibt keinen Zweifel, dass ein rassistisches Motiv vorliegt - das FBI ermittelt.

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