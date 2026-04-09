Der Bombenanschlag von Birmingham IIJetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 18: Der Bombenanschlag von Birmingham II
25 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
In Birmingham, Alabama, verüben Unbekannte einen Bombenanschlag auf eine Kirche. FBI-Agenten sichern Beweise, die endlich Gerechtigkeit für die jungen Mädchen bringen könnten, die bei diesem rassistisch begründeten Anschlag getötet wurden.
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