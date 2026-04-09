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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Der Bombenanschlag von Birmingham II

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 18vom 04.06.2026
Der Bombenanschlag von Birmingham II

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 18: Der Bombenanschlag von Birmingham II

25 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

In Birmingham, Alabama, verüben Unbekannte einen Bombenanschlag auf eine Kirche. FBI-Agenten sichern Beweise, die endlich Gerechtigkeit für die jungen Mädchen bringen könnten, die bei diesem rassistisch begründeten Anschlag getötet wurden.

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