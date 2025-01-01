Ralf sucht seinen Halbbruder Michael. Wird Julia in Kalifornien fündig?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 13: Ralf sucht seinen Halbbruder Michael. Wird Julia in Kalifornien fündig?
45 Min.Ab 12
Ralf kommt 1966 in Schleswig-Holstein zur Welt. Sein Vater ist bei der Marine und dadurch kaum zu Hause. Mutter Bärbel verliebt sich in einen Amerikaner und geht mit diesem in die USA. Ralf wächst bei seiner Großmutter in Deutschland auf. Nach dem Tod seiner Oma erfährt er, dass seine Mutter 1974 in San Diego erschossen wurde und einen Sohn hinterlassen hat: seinen Bruder Michael. Nichts würde Ralf glücklicher machen, als seinen Bruder in den Arm nehmen zu können.
