Kerstin sehnt sich nach ihrer Zwillingsschwester

SAT.1Staffel 7Folge 7
Folge 7: Kerstin sehnt sich nach ihrer Zwillingsschwester

46 Min.Ab 12

Kerstin sucht seit vielen Jahren nach ihrer Zwillingsschwester Manuela. Beide Mädchen wurden der Mutter wegen Vernachlässigung weggenommen und ins Heim gebracht. Als Manuela adoptiert wurde, bleibt Kerstin allein zurück. Einzig ein Foto ist ihr geblieben. All das ist gut 50 Jahre her. Nun begibt sich Julia auf Spurensuche und beginnt dort, wo alles seinen Anfang nahm: in dem Kinderheim im sächsischen Strehla.

