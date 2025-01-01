Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Pia wurde als Baby adoptiert - wird Julia ihre leibliche Mutter finden?

SAT.1Staffel 7Folge 3
Pia wurde als Baby adoptiert - wird Julia ihre leibliche Mutter finden?

Pia wurde als Baby adoptiert - wird Julia ihre leibliche Mutter finden?Jetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 3: Pia wurde als Baby adoptiert - wird Julia ihre leibliche Mutter finden?

45 Min.Ab 12

Pia wuchs bei ihren Adoptiveltern in Bamberg auf, sehnt sich inzwischen aber sehr danach, ihre leibliche Mutter kennenzulernen. Diese musste Pia nach ihrer Geburt im ecuadorianischen Quito im Krankenhaus zurücklassen, da sie in bitterster Armut lebte und sich nicht um das Baby kümmern konnte. Nun setzt Pia all ihre Hoffnung in Julia. Doch die Suche gestaltet sich extrem schwierig, und Julia muss ohne Ergebnis aus Quito abreisen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen