Nach Brasilien ausgewandert: Martina und Franz suchen ihre Schwester

SAT.1Staffel 6Folge 5
Folge 5: Nach Brasilien ausgewandert: Martina und Franz suchen ihre Schwester

45 Min.Ab 12

Martina (60) und Franz (63) wünschen sich nichts sehnlicher, als ihre Schwester Christine (73) wiederzusehen. 1958 gab es das letzte Zusammentreffen, danach wanderte Christine nach Brasilien aus und der Kontakt brach ab. Kann Julia die Geschwister wieder vereinen? Auch Shala-Shalene (22) hofft auf Julias Hilfe: Sie hat ihren Vater Codvin (59) seit 18 Jahren nicht mehr gesehen. Julia macht sich in Jamaika auf die Suche nach ihm.

SAT.1
