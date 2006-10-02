Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 15Folge 10vom 02.10.2006
Julias Nervosität wächst nach ihrem beunruhigenden Traum. Als die kleine Paula aus dem Lanzino verschwindet, hat Nina sofort einen schrecklichen Verdacht. Charlotte hat sich diesmal einen ganz besonderen Streich ausgedacht, um Lilly und Kolja eins auszuwischen. Während Frederik sich glücklich auf den Weg zum Standesamt macht, trifft Patrizia auf eine völlig aufgelöste Julia. Ist die Hochzeit noch zu retten?

