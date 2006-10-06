Julia - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 223
43 Min.Folge vom 06.10.2006Ab 6
Nachdem Julia in Südafrika gelandet ist, stellt sie fest, wie sehr ihr dieses wunderschöne Land gefehlt hat. Tobias ist ihr nachgereist, um sich mit ihr auszusöhnen. Doch die beiden verfehlen sich. Birgit kommt ungewollt hinter Viktorias Zerschlagungspläne für die Firma. Wird sie Frederik rechtzeitig warnen können? Als Julia sich endlich am Ziel ihrer Träume glaubt, muss sie erkennen, dass sie erneut ihrem schlimmsten Übel gegenübersteht.
