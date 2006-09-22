Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 15Folge 5vom 22.09.2006
Julia und Eva hoffen, dass Frederik noch alles zum Guten wenden kann. Der hat auch schon eine Ahnung, wer hinter der neuen Hiobsbotschaft stecken könnte. Silke findet Dokumente, mit denen sie beweisen kann, dass sie zu Unrecht entlassen wurde. Kolja muss sich nun entscheiden, für wen sein Herz wirklich schlägt. Angesichts der neuen Situation bereiten sich Patrizia und Frederik auf ihr Verhandlungsgespräch mit Viktoria vor. Nach einer langen, durchwachten Nacht gehen die Verhandlungen zu Ende.

