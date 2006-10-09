Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 224

TelenovelaStaffel 15Folge 14vom 09.10.2006
Folge 224

Folge 224Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 14: Folge 224

43 Min.Folge vom 09.10.2006Ab 6

Julia kann nicht glauben, wen sie in Südafrika vor sich sieht. Tobias ist inzwischen an seinem Zielort angekommen und wundert sich, dass Julia nicht dort ist. Er bittet Daniel um Hilfe, gemeinsam versuchen die beiden Julia zu finden. In Falkental konfrontiert Frederik Viktoria wutentbrannt mit ihren Plänen und fordert eine Erklärung. Niko hat große Pläne für sich und Patrizia. Nun muss sie eine Entscheidung treffen.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen