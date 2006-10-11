Julia - Wege zum Glück
Folge 15: Folge 225
43 Min. Ab 6
Daniel riskiert im Kampf um Julia sein Leben. Nach seinem Sturz in die Fluten sieht sie alle Hoffnung schwinden. Silke überlegt sich, wieder zu arbeiten. In der Manufaktur versucht Richard Viktorias Fehler wieder gutzumachen und spricht mit Frederik. Charlotte gerät nun auch noch mit Tim aneinander. Sie ist von ihren Freunden tief enttäuscht worden. Am Abend erhält Frederik einen Anruf aus Südafrika: Es ist Julia, die ihm eine unangenehme Nachricht mitteilt.
