Julia - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 212
43 Min.Folge vom 19.09.2006Ab 6
Julia und Frederik beschließen wegen der Probleme in der Manufaktur, nur im kleinen Rahmen zu heiraten. Bis dahin soll ein Detektiv versuchen, Annabelle ausfindig zu machen. Andreas steht vor einer schweren Entscheidung, die die Zukunft seiner kleinen Familie betrifft. Tobias und Birgit wissen nicht, was sie von Ninas Beichte halten sollen. Als die Bank die erste Rate von Annabelles Kredit fordert, ist Frederik ratlos. Doch dann bekommt er ein unverhofftes und sehr attraktives Angebot.
