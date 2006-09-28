Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 218

TelenovelaStaffel 15Folge 8vom 28.09.2006
Folge 218

Folge 218Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 8: Folge 218

43 Min.Folge vom 28.09.2006Ab 6

Julia probiert mit Patrizia ihr Hochzeitskleid an. Nina will Viktoria endlich die Stirn bieten und beschließt, in Falkental zu bleiben. Doch wird Viktoria sich an die gemeinsame Abmachung halten? Als Tim sich immer mehr gehen lässt, bekommt er von Frederik eine Abmahnung. Kolja versucht zu helfen, doch Tim lehnt wütend ab. Julia und Frederik genießen ihr Glück, als plötzlich Daniel anruft und seine Rückkehr nach Falkental ankündigt.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen