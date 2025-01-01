K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 119: Teenager im Drogensumpf
23 Min.Ab 12
Als eine 16-Jährige verschwindet, glauben die Eltern an eine Entführung. Aber die Kommissare finden schnell heraus, dass die Ausreißerin auf die schiefe Bahn geraten ist. Die letzte Person, mit der sie Kontakt hatte, ist eine drogenabhängige Prostituierte. Die Kommissare wollen die Frau aufsuchen, aber sie ist mittlerweile unter mysteriösen Umständen gestorben. Und schon bald stellt sich heraus, dass auch die Ausreißerin in höchster Lebensgefahr schwebt...
