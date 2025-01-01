K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 121: Witwe vor der Hochzeit
23 Min.Ab 12
Als ein Anwalt wenige Tage vor seiner Hochzeit umgebracht wird, beschuldigt die Braut ihre Mutter des Mordes. Sie empfand ihren zukünftigen Schwiegersohn als nicht standesgemäß und wollte die Hochzeit mit allen Mitteln verhindern. Doch dann finden die Kommissare Sexfotos, die beweisen, dass die Mutter selbst eine Affäre mit ihrem zukünftigen Schwiegersohn hatte. Wusste die betrogene Tochter davon und hat sich gerächt? Oder hat die Mutter aus verschmähter Liebe den Mord begangen?
