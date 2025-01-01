K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 176: Der Familienmörder
24 Min.Ab 12
Die Kommissare treffen vor einem Haus auf eine blutüberströmte junge Frau. Im Wohnzimmer bietet sich den Ermittlern ein Bild des Grauens: Die Eltern des Mädchens wurden niedergeschossen! Der schwer verletzte Vater berichtet, dass sie von zwei Einbrechern überfallen wurde. Die Spurensicherung kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis: Es gibt lediglich einen Täter und der ist nicht gewaltsam in das Haus eingedrungen ...
