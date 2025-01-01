Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Familienmörder

SAT.1Staffel 1Folge 176
Der Familienmörder

Der FamilienmörderJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 176: Der Familienmörder

24 Min.Ab 12

Die Kommissare treffen vor einem Haus auf eine blutüberströmte junge Frau. Im Wohnzimmer bietet sich den Ermittlern ein Bild des Grauens: Die Eltern des Mädchens wurden niedergeschossen! Der schwer verletzte Vater berichtet, dass sie von zwei Einbrechern überfallen wurde. Die Spurensicherung kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis: Es gibt lediglich einen Täter und der ist nicht gewaltsam in das Haus eingedrungen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen