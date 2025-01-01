K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 181: Das geldgierige Luder
23 Min.Ab 12
Als die Frau eines reichen Unternehmers entführt wird, gerät eine Studentin, die im Haus des Ehepaares wohnt, unter Verdacht. Rietz und Naseband ermitteln, dass sie vor kurzem die Hausherrin erfolglos um eine hohe Geldsumme gebeten hat. Alle Beweise sprechen dafür, dass die Studentin die Drahtzieherin der Entführung ist. Sie leugnet vehement, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Plötzlich taucht das Entführungsopfer wieder zu Hause auf...
