K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 188: Aids-Skandal am Porno-Set
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird vor ihrer Wohnung niedergeschlagen - in ihrem Nacken steckt eine blutverschmierte Spritze, und am Rücken klebt ein Zettel: "AIDS ist keine Schande. Willkommen im Club"! Handelt es sich um einen makaberen Scherz oder ist es die Tat eines Psychopaten? Der Ex-Freund der Verletzten gerät unter Verdacht: Er will die Trennung nicht akzeptieren und glaubt, dass seine Ex in "sündige Kreise" geraten ist. Er hasst vor allem ihre neuen Mitbewohner - zwei Pornostars...
