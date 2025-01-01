Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 199
Folge 199: Das mörderische Paar

23 Min.Ab 12

Ein reicher Unternehmer liegt tot in seiner Villa - seine junge Frau hat ihn erschossen aufgefunden und die Polizei verständigt. Für die Kommissare ist sie dringend tatverdächtig, weil die Haushälterin eine Affäre mit der Freundin der Witwe beobachtet hat. Rietz und Naseband können der Ehefrau zunächst nichts nachweisen, weil sie ein Alibi hat...

SAT.1
