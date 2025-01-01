K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 24: Das Attentat
25 Min.Ab 12
Sabine Schrader wird bei einem Autounfall schwer verletzt und steht unter Schock. Die Kommissare Nicole Drawer und Jens Loors ermitteln, dass bei dem Unfallwagen die Bremsleitungen manipuliert wurden. Der Ehemann der Verletzten, dem das Auto gehört, glaubt, dass der Anschlag ihm galt. Jedoch gerät er zunehmend in Verdacht: Er und seine Frau hatten kurz vor dem Unfall einen heftigen Streit. Seine Frau hatte einen Geliebten und wollte sich von ihm scheiden lassen ...
