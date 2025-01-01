Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die mörderische Mutter

SAT.1Staffel 1Folge 25
Die mörderische Mutter

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 25: Die mörderische Mutter

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann wurde in der Wohnung seiner Mutter niedergestochen. Seine Mutter gesteht: Sie selbst griff ihren Sohn mit einem Messer an, weil sie ihn angeblich für einen Einbrecher gehalten hat. Kurz darauf stirbt der Sohn an seinen Verletzungen. Die Kommissare Rietz und Naseband haben Zweifel am Geständnis der Mutter ...

