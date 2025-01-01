K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 50: Die ermordete Braut
23 Min.Ab 12
Während ihrer Hochzeitsfeier bricht die Braut plötzlich tot zusammen. Rechtsmediziner Alsleben stellt fest, dass in die Hochzeitstorte gemahlenes Glas eingebacken war. Die Kommissare ermitteln eine verbotene Liebe: Der Bräutigam hatte jahrelang eine Beziehung zu seiner Schwester! Nur wenige Tage nach der tragischen Hochzeit gibt es noch einen Toten ...
