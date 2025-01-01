Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Fataler Heiratsschwindel

SAT.1Staffel 1Folge 72
23 Min.Ab 12

Eine Frau entdeckt die Leiche ihrer Schwester, die offenbar Selbstmord begangen hat. Doch die Obduktion ergibt, dass die junge Frau an einem äußerst seltenen Gift gestorben ist. Die Schwester spricht von Mord und verdächtigt den ehemaligen Lebensgefährten der Toten. Dieser hat das Opfer um eine Menge Geld betrogen und dann eiskalt sitzen gelassen ...

