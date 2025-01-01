Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Hölle auf dem Eis

SAT.1Staffel 1Folge 75
Hölle auf dem Eis

Hölle auf dem EisJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 75: Hölle auf dem Eis

23 Min.Ab 12

Eine Eiskunstläuferin wird kurz vor den Meisterschaften niedergeschlagen. Der Verdacht fällt auf ihren Ex-Geliebten, den Hallenwart, den sie abserviert hat - aber er hat ein Alibi. Kurz darauf geschieht ein weiterer Anschlag auf die Eiskunstläuferin: Sie stirbt an den Folgen ihrer Verletzung. Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer ein Verhältnis mit dem Mann ihrer schärfsten Konkurrentin hatte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen