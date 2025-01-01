K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 78: Die Rache der Exfrau
23 Min.Ab 12
Eine Frau erhält eine Bombendrohung und verständigt sofort die Kommissare - die vermeintliche Bombe entpuppt sich allerdings als Wecker. Dabei findet sich ein Zettel mit der Drohung "Hör auf dich einzumischen, sonst passiert was!" Unter Verdacht geraten die Ex-Frau und die Kinder ihres Liebhabers. Dann kommt es zur nächsten Katastrophe: Der Geliebte der Bedrohten verunglückt mit dem Auto. Offensichtlich wurde am Fahrzeug manipuliert.
