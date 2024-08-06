Tödliches BeichtgeheimnisJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 81: Tödliches Beichtgeheimnis
23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Ein schwangeres Mädchen wird ermordet aufgefunden. Offensichtlich wurde sie während einer Reise mit der Jugendgruppe der Kirche vergewaltigt. Die Kommissare vermuten zunächst den Vater des ungeborenen Kindes als Täter, aber dann stoßen sie darauf, dass der Pfarrer der Gemeinde schon einmal unter dem Verdacht stand, ein Mädchen sexuell missbraucht zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick