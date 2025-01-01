K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 95: Die geschundene Ehefrau
23 Min.Ab 12
Der Chef einer kleinen Firma wurde von einem kürzlich entlassenen Mitarbeiter angeblich mit einem Messer bedroht, konnte den Angreifer aber abwehren. Dabei wurde der Angreifer selbst schwer verletzt. Alles spricht für Notwehr - doch als die Kommissare am nächsten Tag den Verletzten vernehmen, beschuldigt dieser seinen ehemaligen Chef...
