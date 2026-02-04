Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod einer Kronzeugin

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 04.02.2026
Tod einer Kronzeugin

Tod einer KronzeuginJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1: Tod einer Kronzeugin

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine Zeugin von Staatsanwalt Kirkitadse wird vor dem Gerichtsgebäude erschossen. Der Heckenschütze entkommt, obwohl eine Security-Firma mit dem Schutz der Zeugin beauftragt war. Michael Naseband schleust sich undercover in die Sicherheitsfirma ein. Vielleicht gibt es dort einen Maulwurf, der mit dem Täter zusammenarbeitet?

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen