K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1: Tod einer Kronzeugin
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine Zeugin von Staatsanwalt Kirkitadse wird vor dem Gerichtsgebäude erschossen. Der Heckenschütze entkommt, obwohl eine Security-Firma mit dem Schutz der Zeugin beauftragt war. Michael Naseband schleust sich undercover in die Sicherheitsfirma ein. Vielleicht gibt es dort einen Maulwurf, der mit dem Täter zusammenarbeitet?
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