K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 12: Drei Väter zuviel
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine junge Frau wird in ihrer Wohnung erstochen. Der Vater ihrer unehelichen Tochter hat sie gefunden und möchte nun das Sorgerecht für das Kind. Ein Vaterschaftstest beweist jedoch, dass er nicht der leibliche Vater des Mädchens ist. Die junge Frau hatte gar keine Kinder! Die Kommissare stoßen auf zwei weitere vermeintliche Väter ...
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