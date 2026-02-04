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K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Fan des Kommissars

SAT.1Staffel 4Folge 8vom 04.02.2026
Der Fan des Kommissars

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 8: Der Fan des Kommissars

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine Zigeunerfamilie lebt in großer Angst. Ein fremdenfeindlicher Jäger und der Ex-Freund einer Zigeunerin bedrohen ihr Leben. Unerwartet spitzt sich die Situation zu, als in deren Camp ein Brand gelegt wird. In allerletzter Minute kann Kommissar Naseband einen jungen Mann aus seinem brennenden Wohnwagen retten ...

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