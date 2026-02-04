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K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Eifersucht

SAT.1Staffel 4Folge 9vom 04.02.2026
Mörderische Eifersucht

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 9: Mörderische Eifersucht

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine junge Frau liegt erstochen in ihrer Wohnung. Sie war nur mit sexy Dessous bekleidet und wartete offensichtlich auf männlichen Besuch. Im Mülleimer der Toten finden die Kommissare erste Hinweise: Die Tote bestellte sich regelmäßig Pizza, ohne sie jedoch anzurühren, und ihr Exfreund schrieb ihr Drohbriefe, weil sie ihn verlassen hat.

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