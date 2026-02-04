K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 9: Mörderische Eifersucht
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine junge Frau liegt erstochen in ihrer Wohnung. Sie war nur mit sexy Dessous bekleidet und wartete offensichtlich auf männlichen Besuch. Im Mülleimer der Toten finden die Kommissare erste Hinweise: Die Tote bestellte sich regelmäßig Pizza, ohne sie jedoch anzurühren, und ihr Exfreund schrieb ihr Drohbriefe, weil sie ihn verlassen hat.
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