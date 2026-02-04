K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 13: Sport ist Mord
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine junge Sportagentin stürzt in den Tod. Die Frau hatte eine Affäre mit einem ihrer Athleten. Die Ehefrau des Sportlers gerät unter Verdacht - sie ist rasend eifersüchtig und hat ihrem Mann schon öfter mit Konsequenzen gedroht, wenn er sie weiterhin betrügt. Doch sie hat ein Alibi für die Tatzeit. Dann wird der Sportler selbst Opfer eines Mordversuchs.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick