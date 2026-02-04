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K 11 - Kommissare im Einsatz

Drama um ein Schulkind

SAT.1Staffel 4Folge 14vom 04.02.2026
Drama um ein Schulkind

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 14: Drama um ein Schulkind

24 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Die Kommissare nehmen in einem Hotel eine Zockerbande hoch. Am nächsten Morgen wird auf die Hoteldirektorin ein Anschlag verübt: Sie wird in eine Kühlkammer eingesperrt. Der Anführer der Zockerbande gerät unter Verdacht, er wollte sich an der Direktorin rächen. Doch auch ein Obdachloser hat ein Motiv ...

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